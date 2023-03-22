Kahramanmaraş depremleri bölgede yaşayan vatandaşları psikolojik olarak olumsuz etkiledi. Deprem sonrası yaşanan travma bozuklukları hakkında düzenlen söyleşiye Psikiyatrist Dr. Haşmet Işıklı, her bireyin travmalardan kendi ruhsal kolonları gücünde etkilendiğini söyledi.

Tara Akademi ve Tara Kitap’ın kurucusu Selcen Gür’ün moderatörlük yaptığı söyleşide ‘Duygusal Afet ile Baş Etme Yöntemleri’ hakkında konuşuldu. Gür, yaşanan depremlerin sadece kayıpları olanları etkilemediğini, ülke genelinde kaygı ve panik duygusunun arttığını belirtti. Deprem felaketinden doğrudan etkilenmemiş olanlarımızın dahi yaşadıkları kaygı, korku ve hatta öfke gibi duygularla nasıl baş edebileceğinin konuşulduğu söyleşide ruhsal dayanıklılığı yeniden inşa etmenin yolları ele alındı.

Psikiyatrist Işıklı’nın, her bireyin travmalardan kendi ruhsal kolonları gücünde etkilendiğini söylediğini belirten Gür, akademide uzman konukları ağırlamaya devam edeceklerini, sağlıklı bir ruh halinin oluşturulması için düzenledikleri eğitimlerin oldukça ilgi gördüğünü vurguladı.