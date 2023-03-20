Türkiye’yi derinden sarsan asrın felaketinin ardından minik eller, yaraları sarmak için oyuncakların arasına duygu dolu mektuplar koyarak deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi.

Yüzyılın felaketinin ardından tüm Türkiye deprem yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyor. Deprem felaketi 11 ilde yıkıma sebep olurken bu durumdan en çok etkilenenler ise çocuklar oldu. Depremzede çocuklara moral vermek ve onların yüzlerini güldürmek için ‘Bir oyuncak bir mektup’ sloganıyla kampanya başlatıldı. Kampanyaya Türkiye’nin her yerinden öğrenciler mektup yazarak destek verirken MKS Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon da oyuncak bağışı yaptı. Toplanan mektuplar ve oyuncaklar depremden en çok etkilenen illerden Hatay’a gönderildi.

Depremin ilk gününden itibaren bölgeye yardımları sürdürdüklerini ifade eden MKS Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon, “Elimizden gelen tüm imkanları seferber ettik. Kuru gıda, paket sular, hijyen malzemeleri, oyuncaklar gibi depremzedelerimizin ihtiyaçları istikametinde bölgeyle STK’lar ve devlet kurumlarıyla istişare ederek yardımlarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin geçtiği bu zor dönemden hep birlikte çıkacağız. Biz de iş insanları olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Deprem bölgesinde yardımlar harici neler yapabiliriz diye düşündük. Depremzede çocuklar kendilerini yalnız hissetmemeleri için. ’Bir oyuncak bir mektup’ kampanyası başlattık. Kendi akranlarının yazdığı mektupları ve oyuncakları deprem bölgesine ulaştırdık. Çocukların oyuncaklarıyla vakit geçirmesi deprem travmasıyla başa çıkmalarının en önemli yöntemlerinden diye düşünüyoruz. Yaşanan travmanın olumsuz etkileri azalabilmek ve duygusal yaralarını onarmaya olumlu etki sağlayabilmekti hedefimiz. Mektupların içerisinde bizleri de etkileyen mesajlar vardı. Devlet ve millet olarak güçlüyüz bunların da üstesinden gelerek atlatacağız biz de MKS ailesi olarak bu süreçte deprem bölgesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.