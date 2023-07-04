Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Eski Sanayi Mevkii’nde dilenen şahsı karakola götürerek üzerinden çıkan nakit paraya el koydu, hakkında idari işlem düzenledi.

Düzce Belediyesi sorumluluk alanı içinde huzur ve güveni temin etmeye devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri düzenli devriye çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek özellikle vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere göz açtırmıyor. Eski Sanayi esnafının ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, ameliyat olduğunu ileri sürerek koltuk değnekleri eşliğinde dilenen şahsı karakola getirerek hakkında cezai işlem uyguladı. Üzerinden çıkan 512 TL nakit paraya da kamu fonuna aktarılmak üzere el konuldu. Dilenen şahısta yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık problemi olmadığı tespit edilirken Kabahatler Kanunu çerçevesinde hakkında işlem yapıldı.