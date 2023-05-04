Altınbaş Üniversitesi, Türkiye’de Davranışsal Nörobilim araştırmalarına katkı sunacak AU INOVA Araştırma Merkezi ve INOVA NeuroLab’ı hizmete açtı. Merkezde düşünceleri, duyguları ve eylemleri şekillendiren gizemleri ortaya çıkarmak üzere çalışmalar yürütülecek.

Altınbaş Üniversitesi’nin Gayrettepe Yerleşkesi’nde düzenlenen açılış etkinliğinde Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Mütevelli Heyet Danışmanı Fatoş Altınbaş, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, beyin gücü konusundaki çalışmalarıyla tanınan, London School of Mind Kurucusu Dr. Kerem Dündar’ın yanı sıra akademisyenler ve sektör temsilcileri de bulundu. Ali Altınbaş merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmasında günümüzde sürdürülebilir olmanın önemine değinerek, “Yatırımlarımızda buna dikkat ediyoruz. Devamlılığı olmayacak projelerin hayata geçirilmemesi lazım. Bu merkez, bilimsel araştırmalarıyla reel sektöre başta finansal sürdürülebilirlik olmak üzere pek çok alanda katkı sağlayacak” dedi.

Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, yapay zekanın etkili olmaya başladığı günümüzde asıl önemli olanın insan beyninin keşfedilmemiş gizemlerini ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Erhan, bilim dünyası, marka ve pazarlama alanında faaliyet gösteren işletmeler olmak üzere tüm kamu ve özel kurumların talebine açık bilimsel veri üreteceklerini ifade etti. Ayrıca bu merkezin, öğrencilerinin eğitimlerine, projelerine katkı sağlayarak, üniversite ile reel sektör arasında bir köprü olacağını ifade etti. “Reel sektör yüksek rakamlardaki reklam kampanyalarını planlarken, kullanacakları renklere, hatta yazı karakterlerine karar verirken buradaki verileri kullanarak işlerini test edebilecekler. Burayı, klasik bir araştırma ve uygulama merkezinin ötesine taşıyacak özellik budur. Zira, reel sektör yoksa bilim dünyasının ürettiği veriler duvarlar arasında kalıyor.” dedi.

“Bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmak hedefimiz”

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve INOVA Direktörü Doç. Dr. Dicle Yurdakul ise merkezin kuruluş amacını “INOVA’da düşünceleri, duyguları ve eylemleri şekillendiren gizemleri ortaya çıkarmak üzere çalışıyoruz. Bizi neyin insan yaptığına ve beynimizin kararlarımızı etkilemek için nasıl çalıştığına dair daha derin bir anlayış kazanmayı hedefliyoruz” şeklinde açıkladı. Multidisipliner bir yaklaşımla insan zihninin girift ve karmaşık doğasını keşfederek, en basitinden en karmaşığına kadar davranışlarımızın işleyişine dair yeni iç görüler geliştirdiklerini anlattı. Araştırmalar ile nihai hedeflerinin insanın kendisine ve dünyaya farklı bir perspektiften bakabilmesi; bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarını, zorlukların üstesinden gelmelerini ve tatmin edici hayatlar sürmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

“İnsan, çoğu şuur dışı olmak üzere 35.000 karar alıyor”

İnsanların, çoğu şuur dışı olmak üzere her gün ortalama 35.000 karar aldığına dikkat çeken Doç. Dr. Dicle Yurdakul, beyan ve davranış arasındaki farkın en önemli sebebinin bu olduğunu anlattı. “Bu şuur dışı alınan kararların neden ve nasıl alındığına dair araştırmalar yapacağız. Araştırmalarımızı hem akademik hem sektörel ihtiyaçları karşılayacak çalışmalar olacak şekilde tasarlıyoruz. Davranış Bilimleri, Pazarlama, Sürdürülebilirlik, Teknoloji ve Teknolojiye adaptasyon gibi geniş bir spektrumda hareket ediyoruz. Örneğin görüyoruz ki bu sıralar hemen her alanda sürdürülebilirliğin önemini anlatıyoruz. Ama bu beyanlar davranışa dönüşmüyor. Davranış değiştirici öğeler neler olabilir? Bir insanın bir şalteri kapatmasını sağlayacak nasıl bir görsel tasarlamamız lazım ya da nasıl bir iletişim süreci kurgulamamız gerekir? Pazarlamayı yakından ilgilendiren bu gibi konularda sağlayacağımız veriler, akademik bilgi üretimi kadar özel sektörün de yararlanabileceği bilgiler üretme kapasitesine sahip olacak .” diye konuştu.