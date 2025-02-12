Bilecik Vali Şefik Aygöl, esnaf ziyaretleri sırasında inşaat malzemeleri satan esnaf Beytullah Tuzcu ile arasındaki diyalogda duygu dolu anlar yaşandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ile birlikte ilçesindeki esnafı ziyaret etti. Ziyaretler sırasında inşaat malzemeleri satan esnaf Beytullah Tuzcu ile arasındaki diyalogda duygu dolu anlar yaşandı. Vali Aygöl ile Beytullah Tuzcu arasında geçen ikili diyalogda; Beytullah, "Benim de bir ustam vardı, kalfa söyle bakalım en güzel ibadet nedir?" derdi. Sorusunun cevabı ise; "Ustam, en güzel ibadet helal lokma yemek" dedi. Bu sözler ikili arasında duygu dolu anlar yaşattı.