Eskişehir’de sabah saatlerinde servis beklerken işletmesinin önüne çöp atan vatandaşlara tepki gösteren esnaf, elektrik kutusuna yapıştırdığı mesajda beddua etti.

Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi Behçet Necatigil Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik kutusunun üzerine yapıştırılan kağıtlar dikkat çekti. Bölgedeki bir esnaf tarafından yapıştırıldığı öğrenilen kağıtlarda servis beklerken ambalaj atıklarını etrafa bırakan vatandaşlara tepki gösterilirken, “İnsan olan meşrubat boşunu buraya atmaz. Atanın işi bozulsun, buraya gelemesin” ifadeleriyle beddua edildiği görüldü. Bir başka kağıtta ise, “Servis bekleyenler bu yazıyı okuduğu halde meşrubat boşu çöpünü buraya atıyorsa sütünde bozukluk var. İşi rast gitmesin, insansa yapmaz” sözleri gözlere çarptı.

Tepkili esnaf, kağıtlar yerinden söküldükçe yeniden astığını ve bir daha çıkarılırsa boyayla yazı yazacağını söyledi.