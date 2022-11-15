Eskişehir’de yasak olmasına rağmen trafik ışıklarının altındaki yola park edilen araçlar tepki çekti.

Eskişehir’de yasak olmasına rağmen trafik ışıklarının altındaki yola park edilen araçlar tepki çekti.

Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi’nin sonunda bulunan trafik ışıklarındaki park sorunu, yolu kullanan sürücüleri zora sokuyor. Yasak olmasına rağmen ışık altına araç bırakan duyarsız sürücüler, zaten yoğun olarak kullanılan caddeyi iyice sıkıştırıyor. Park nedeniyle zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu alan, görenleri hayrete düşürüyor. Çevrede bulunan esnaflar her gün ise farklı saatlerde araçların bırakıldığını belirterek yetkilileri göreve çağırıyor.