Aydın’da yaşayan görme engelli bireylerin yaşadığı sıkıntı ve problemlere dikkat çeken Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen; “Park etme, fark et. Kaldırımlar park yeri değildir” diyerek herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Aydın nüfusuna oranı yüzde 3.4 olan yaklaşık 39 bin engelli bireyin hayatı duyarsız vatandaşların dikkatsizliği ile daha da zorlaşıyor. Bu çerçevede açıklama yapan Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, görme engelli bireylerin yaşadığı sıkıntı ve problemlere dikkat çekti. Aydın’da yaşayan görme engelli bireylerin son zamanlarda, yaşadıkları ve karşılaştıkları problemlere ilişkin bir açıklama yapan Özen, yaşanan sıkıntıları sıralayarak Aydınlıların daha duyarlı olmasını istedi. Özellikle kaldırıma park edilen araçların engelli bireyler için tehlike saçtığını ifade eden Özen, “Park etme, fark et” diyerek duyarlılık çağrısında bulundu.

Kaldırımlara park edilen araçlar sebebiyle olumsuzlukların yaşandığını belirten Özen; “Kaldırımlar park yeri değil, yayaların yürüme yeridir. Sarı çizgiler süs değildir, görme engelli yayalar içindir. Yeşile ve ağaca evet, eğik ağaçlara hayır. Şehir merkezi başta olmak üzere, diğer ilçelerde kaldırımlara park edilen araçların ve bazı motosiklet sürücüleri tarafından, kaldırımların kullanılması görme engelliler için ciddi tehlike arz etmektedir. Belirtmiş olduğumuz sorunlarımıza ilişkin yetkililerin ivedilikle çözüm geliştireceklerine inanıyor ve Aydınlı hemşerilerimizden de duyarlılık göstermelerini bekliyoruz” dedi.