Eskişehir’de kimliği bilinmeyen duyarsız bir sürücü sokak girişine aracını park ettiği için hastaya yetişmeye çalışan ambulans yoldan geçemedi.

Eskişehir’de kimliği bilinmeyen duyarsız bir sürücü sokak girişine aracını park ettiği için hastaya yetişmeye çalışan ambulans yoldan geçemedi.

Eskişehir Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Sencer Sokak’ta duyarsız bir sürücü Taşbaşı Sokak’ın girişine aracını park etti. Fenalık geçiren bir hastaya ulaşmaya çalışan ambulans yaklaşık 5 dakika boyunca aracın çekilmesini bekledi. Hem ambulansın hem de diğer araçların geçmesine engel olan duyarsız araç sahibi sebebiyle trafikte uzun kuyruk oluştu. Araç sahibinin gelmesi için siren çalan ambulansın sesini duyan civardaki vatandaşlar ve Çevik Kuvvet ekipleri aracın yanına geldi. Tam Çevik Kuvvet’in geldiği sırada kimliği bilinmeyen duyarsız araç sahibi koşarak geldi ve aracıyla birlikte oradan uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar ‘Bu nasıl rezilliktir, oraya park mı yapılır’ diyerek olaya tepki gösterdiler.