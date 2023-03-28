İnsanların doğaya karşı duyarlılıklarını artırmak isteyen Samsun’un Kavak ilçesinde görevli bir öğretmen öğrenciler yesin diye okulda, vatandaş yesin diye de çevredeki yabani meyve ağaçlarına aşı yapıyor.

Kavak Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenlik yapan Niyazi Altun, okul bahçesinde aşılamaya elverişli bulunan altı ağacı aşıladı. Altun, "Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimiz yesinler diye aşılamaya müsait olan 6 ağacı granny smith, starking ve golden elma aşıladım. Burada en büyük amacım öğrencilerin ve halkımızın doğaya karşı olan duyarlılıklarını arttırmaktır" dedi.

"Üzüm ve gül fidanlarını ücretsiz dağıtıyorum"

Kendisinin yıllardır yaptığı uygulamaya artık çevresinin ve tanıdıklarında destek vermeye başladığını anlatan Niyazi Altun, "Bu vesile ile insanlar bir ağaç dikmenin veya yetiştirmenin mutluluğunu ve kendi yetiştirdiği veya aşıladığı ağacın meyvesini yemenin nasıl bir haz olduğunun farkına varıyorlar. Bu çalışmanın Türkiye genelinde yayılmasını ve başka insanlara da örnek olmasını temenni ediyorum. Bir meyve ağacı diken ve onu yetiştiren insanın kendi diktiği ağaçtan meyve yeme hazzını yaşaması, doğaya karşı daha duyarlı olmasına vesile oluyor. Mahallemde de 150’ye yakın farklı türlerde granny smith, starking ve golden elma aşısı siyah ve beyaz dut deveci armudu ve santa marina armudu aşılaması yapacağım. Bu arada aşılamayı sadece kendi arazimde değil mahalleden aşılama isteyen kişilere de ücretsiz yapıyorum. Ayrıca yol kenarlarında ve yabani ortamında da yaptığım aşılamalar var. Bunun yanında özellikle kendi okulum ve kendi mahallemde üzüm ve gül fidanlarını ücretsiz dağıtıyorum. Önceki yıl mahallemde onlarca üzüm dağıttım. Bu sene de 100’e yakın dağıtacağım" diye konuştu.