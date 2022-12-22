Kırıkkale’de gençler tarafından ormanlık bölgesinde toplanan atık malzemeler, geri dönüşüm merkezine gönderildi.

Kırıkkale’de gençler tarafından ormanlık bölgesinde toplanan atık malzemeler, geri dönüşüm merkezine gönderildi.

Kırıkkale’de çevre temizliğine dikkat çekmek için Millet Ormanı’nda bir araya gelen gençler, cam, metal-plastik ve kağıt gibi atık malzemeleri topladı. Belediye tarafından geri dönüşüm merkezine gönderilen atıklar, fiziksel ve kimyasal değişimlerle yeni bir malzeme olarak kullanıma sunuluyor.

Çevre temizliğine yönelik bilincin yeterli seviyede olması gerektiğini belirten Enes Oğul, "Yaşadığımız şehirde bu bilince dikkat çekmek için TOG üyesi genç arkadaşlarımız ile birlikte çok değerli bir gün geçirdik. Millet Ormanı’nda topladığımız cam, metal-plastik ve kağıt gibi atık malzemeleri geri dönüşüm için Kırıkkale Belediyesine teslim ettik" dedi.

Ülviye Betül Kilik ise "Herkes için daha temiz bir doğa ve sürdürülebilir bir dünyada yaşamak için toplumda çevre bilincinin yaygınlaşması adına bu tür iş birliklerini oldukça değerli görüyorum. Toplum gönüllüsü gençlere ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.