Muşlu çoban ölen keklikten geriye kalan yumurtaları kuluçkaya yatan tavuğun altına bırakarak yavruların yumurtadan çıkmasını sağladı.

Muş merkeze bağlı Karabey köyünde hayvanlarını otlatırken keklik yuvasına denk gelen çoban, tüyleri etrafa yayılan kekliğin yaban hayvanları tarafından öldürüldüğünü fark ederek sahipsiz kalan yumurtaları yanına alıp kuluçkaya yatan tavuğun altına bıraktı. Kuluçka süresi boyunca büyük bir özveri göstererek yavruların yumurtadan çıkmasını sağladı. Yumurtadan çıkan yavruların bakımını yapan çoban, yavruların gelişimlerini tamamlaması üzerine doğaya salacak.

Hayvanlarını dağda otlatırken ölen keklikten geriye kalan yumurtaları bulan çoban Enes Yalçın, kuluçkaya yatan tavuğun altına bıraktığı yumurtalardan çıkan keklik yavrularının bakımlarını yaptığını kaydetti. Yalçın, “Dağda hayvanlarımı otlatırken şans eseri bir keklik yuvasına denk geldim. Birkaç gün sonra aynı bölgeye hayvanları götürünce üzücü bir şekilde anne kekliğin yaban hayvanları tarafından telef edildiğini gördüm. Yuvaya baktığımda tamamen terk edilmişti. Yumurtalar ziyan olmasın diye eve getirip kuluçkaya yatan tavuğun altına bıraktım. Tabi tavuk da annelik içgüdüsüyle yavruları sahiplenmiş oldu. Gelişimlerini tamamladıktan sonra doğaya salacağım. Yavruların bu şekilde büyüdüğünü görmek insana güzel duygular yaşatıyor. Umarım gelişimlerini tamamlayarak doğada yaşamlarını sürdürebilirler. Şu anda bu aşamada içgüdüsel olarak insanlardan çekiniyorlar. Doğada daha rahat bir şekilde hayatlarını sürdüreceklerini düşünüyorum. Ait oldukları doğaya salacağım” dedi.