Edirne’de bulduğu altının sahibini bir hafta boyunca her yerde arayan duyarlı çaycı, polislerin yardımıyla şahsı kısa sürede bularak altını teslim etti.

Edirne’de bulduğu altının sahibini bir hafta boyunca her yerde arayan duyarlı çaycı, polislerin yardımıyla şahsı kısa sürede bularak altını teslim etti.

Edirne Sabuni Mahallesi Çilingirler Caddesi’ndeki çay ocağı işletmecisi Salim Omaç, iş yerini açmaya gittiği sırada yerde bir altın kutusu buldu. Kutuyu yerden içine bakınca içinde altın olduğunu fark etti. Daha sonra 7 bin lira değerinde olan altının sahibini bulmak için bir hafta boyunca güvenlik kameralarını inceleyip, kuyumcuları gezdi. Omaç, incelemelerinin ardından kuyumcuyu buldu, ardından da güvenlik kamerasında altını düşüren kişiyi tespit etti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasında, yoldan geçen bir vatandaşın telefonunu çıkardığı esnada altını düşürdüğü görülüyordu. Altının sahibine ulaşmadığı için kendini huzursuz hisseden duyarlı vatandaş Omaç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde harekete geçen polis ekipleri, detaylı incelemelerinin ardından altının sahibini kısa sürede buldu. İnşaatta çalışan Ethem Soylu’nun, bir haftadır kayıp olan altınından haberi ise polis ekiplerinin sayesinde oldu. Daha sonra altını sahibine teslim eden çaycı ve inşaat ustası beraber yemek yemeye gitti.

“Edirne emniyetimizden Allah razı olsun”

Altının sahibini yaptığı araştırmalar sonrası polislerin yardımıyla bulan çay ocağı işletmecisi Salim Omaç, altının sahibini bulduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Altının sahibi bulunduğundan dolayı çok mutlu oldum. Bu adamın da belki bir ihtiyacı vardır. Kaç günden beri huzursuzum bu konuda, altını teslim ettiğim için rahatladım. Emniyet ekiplerimizden Allah razı olsun, onlar olmasaydı hiç bulamazdık. Kendisinin bile altını kaybettiğinden haberi yoktu” dedi.

“Ben haram yiyemem”

Omaç, yerde bulduğu altını gerçek sahibine ulaştırmak için bir haftadır araştırma yaptığını belirterek, “Sahibini bulmak istiyorum çünkü onun da ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bulduğum altını halen üzerimde saklıyorum. Sabahın erken saatlerinde aşağı doğru yürüdüğüm sırada yolumun üzerindeydi. Hatta arkadaşımın bir tanesi tekme vuracaktı boş çıkar diye, ama ben müsaade etmedim ve aldım. Ben o haramı yiyemem yani. Güvenlik kameralarında altını düşüren kişiyi tespit ettik ama kim olduğunu bilmiyoruz. Sahibi bulunana kadar altını saklayacağım. Sahibini bulup teslim etmek için çaba gösteriyoruz. Hatta aldığı yerdeki kuyumcuya bulup, sordum” şeklinde konuştu.

“Böyle bir zamanda böyle insanlar bulmak zor”

Bir haftadır cebindeki altını düşürdüğünden haberi olmayan Ethem Soylu, inşaat işinde çalışırken polis ekiplerinin kendisini bulduğunu belirterek, “Altını düşürdüğümden hiç haberim yoktu. Sağ olsun polis ekipleri beni buldu ve bana altınımı teslim etti. İleride bu altını bir takı merasiminde kullanacağım. Bu arkadaşımız bana altını teslim ettiği için sevindim; kendisini de tanıyorum zaten, çayını bile içmişliğim var. Cebimden bir şey çıkarırken altını düşürmüşüm ama hiç farkında değilim. Güvenlik kamerasında kendimi görünce nasıl düşürdüğümü fark ettim. Duyarlı arkadaşımıza çok teşekkür ederim, gerçekten bu zamanda böyle bir insan bulmak zor. Polis arkadaşlara da çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.