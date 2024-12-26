Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bulunan anaokulunda öğrencileri, bireysel gelişimlerine uygun olarak duvarsız sınıflarda hem eğleniyor hem öğreniyor.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Cansan Hacı Bedirhan Can İlkokulu anasınıfı öğretmeni Dilek İren, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte yürüttükleri "Duvarsız Sınıflar" projesini hayata geçirdiler. Okul bahçesinde oluşturulan sınıfta velilerle birlikte öğrenciler ilgi alanlarına göre düzenlenen öğrenme istasyonlarında ders yapacak. Bahçede birçok alanda eğitim alan öğrenciler, müzik, ziraat, zanaat, bilim ve organik gibi alanlarda farklı etkinliklerle yeni şeyler öğreniyor.

Geri dönüşüm malzemeleri kullanarak öğrenciler farklı eğitim istasyonları kurduğunu söyleyen projenin yürütücüsü Öğretmen Dilek İren, "Çocukların doğada daha iyi öğreneceğini düşünerekten bu duvarsız sınıfları oluşturduk ve bu duvarsız sınıflar projesine Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla başladık. Bu yola çıkarken öncelikle idarecilerimiz destek oldu, onun da desteğiyle birlikte Nereden, nasıl başlayacağıma karar verdim. Bu malzemeleri seçerken geri dönüştürülebilir malzemeler olmasına, doğada, evde kullanılmayan malzemeler olmasına dikkat ettim. Doğa kütüphanesi, inşaat ve tasarım atölyesi oluşturduk. Burada çocuklar kirim dokuyoruz, sistemle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bir vidayı söküyorlar, çakıyorlar. Çocukların da katkısı olsun diye bitki ve gözlem atölyesi de oluşturduk. Burada çocuklara bitkileri diktiriyoruz, sulatıyoruz. Onlara da sorumluluklar veriyoruz. Öğretmenin en büyük güç kaynağı velisidir. Onlar her zaman yanımdaydılar" diye konuştu.

Okullarından çok ve bu uygulamadan çok memnun olduğunu söyleyen öğrenci velisi Fahriye Atısagun, "Nehir Atısagun’un annesiyim, Nehir burada anasınıfı öğrencisi, okulumuzdan çok memnunuz aktiviteli bir okul, gelenek ve görenekleri tanıtan bir okul. Çocuğumuzu güvenle gönderiyoruz, şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadık" dedi.