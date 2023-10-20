Eskişehir’de bulunan bir sokakta duvara bırakılan ilginç uyarı tabelası hem düşündürdü hem takdir topladı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Uluçayır Mahallesi 134. sokakta bulunan bir duvarın kenarındaki tabela dikkat çekiyor. Beyaz renkli tabelanın üzerinde yer alan köpek fotoğrafı ile birlikte “Köpekleriniz çocukları korkutabilir. Lütfen dışarı bırakmayınız” ifadelerinin olduğu görüldü. Vatandaşların sahip olduğu köpeklerin çevre evlerde yaşayan ve sokaklarda oynayan çocukları korkuttuğu düşünülerek yazılan tabelayı gören bazı vatandaşlar, “Güzel bir düşünce. Bazı köpekler çocukları korkutabiliyor. Köpekleri dışarı salarken başlarında olmalılar” yorumlarında bulundular.