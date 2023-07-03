Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Yalnızçam Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, halk arasında pat pat olarak tabir edilen tarım aracı seyir halindeyken, aracın aksının çıkması sonucu köprünün kenarında bulunan duvara çarparak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle pat pat aracında bulunan M.G., F.İ. ve E.İ. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.