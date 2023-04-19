Adıyaman’da motosikletle seyir halindeki yunus polisi, duvara çarptı. Motosikletten fırlayan 2 polis memuru köprüden düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametinden gelerek Eğri Çay Köprüsü yan kısmında Flamingo Yoluna dönmek isteyen Polis Memuru Osman A. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprü duvarına çarptı. Osman A. ile motosiklette bulunan Polis Memuru Oğuz Ö., motosikletten fırlayarak alt geçide düştü. Burada durumu fark eden vatandaşlar yaralı polislerin yardımına koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı 2 polis memuru Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki polis memurunun Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda oldukları, depremden dolayı görevlendirmeyle Adıyaman’a geldikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.