Balıkesir’in Gönen ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin iş yerinin duvarına çarpıp alev aldığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi’nde, Umut Aşkınoğlu idaresindeki motosiklet bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kısa sürede alev aldı. Kazada motosiklet sürücüsü Umut Aşkınoğlu, olay yerinde hayatını kaybederken yolcu konumunda bulunan Y.K. ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Y.K.’a ilk müdahalesini gerçekleştirerek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Ağır yaralı Y.K., buradan da Balıkesir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.