Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin camından dışarı uçan 69 yaşındaki İlyas Barış, hayatını kaybetti.

Gümüşkonak Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, İlyas Barış idaresindeki 26 AGJ 468 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen aracın camından savrulan sürücü İlyas Barış, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan İlyas Barış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.