Antalya’nın Manavgat ilçesinde istinat duvarına çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı. Sürücünün alkollü araç kullanmaktan 2027 yılına kadar ehliyetine el konulduğu bildirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde istinat duvarına çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı. Sürücünün alkollü araç kullanmaktan 2027 yılına kadar ehliyetine el konulduğu bildirildi.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5024 sokakta meydana geldi. Adliyeden, Çetin Emeç Caddesine 07 AJE 957 minibüsüyle seyir halinde bulunan İbrahim Özer, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip, boş arsanın istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirim yaptı. Özer, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Özer’in 3 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 29 Kasım 2027 tarihine kadar el konulduğu belirlendi.

İbrahim Özer’e ehliyetsiz araç kullanmaktan, araç sahibine de aracını ehliyetsiz bir kişiye kullandırmak suçundan 3 bin 674’er TL para cezası uygulandı.