ABD’de düzenlenen müzayedede koli bandıyla duvara yapıştırılan muz eseri, 6,2 milyon dolara satıldı.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın bir duvara bantlanmış muzdan oluşan "Comedian" adlı sanat eseri yeniden satışa sunuldu. İlginç eser, ABD’nin New York kentindeki Sotheby’s Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada 6.2 milyon dolara alıcı buldu. Tahminlerinden dört kat daha yüksek bir fiyata satılan eserin yeni sahibi Çinli kripto para platformunun kurucusu Justin Sun oldu.

Dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olarak tarihe geçen muzun müzayededen saatler önce 35 sente satın alındığı açıklandı.

“Eseri yiyeceğim”

Eserin yeni sahibi Sun yaptığı açıklamada, Comedian’ın yalnızca bir sanat eseri olmadığını belirterek “Bu, sanat, viral ve kripto para dünyasındaki toplulukları birbirine bağlayan kültürel bir fenomeni temsil ediyor. Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum” dedi. Önümüzdeki günlerde benzersiz sanatsal deneyimin bir parçası olarak muzu yiyeceğini belirten Sun, “Eserin hem sanat tarihindeki hem de popüler kültürdeki yerini onurlandıracağım” ifadesini kullandı.

Popüler muz eserini daha önce 2 kişi yedi

Cattelan’ın muz eseri, 2019’da ilk kez sergilendiği ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Miami’deki Art Basel’de 120 bin dolara satılmıştı. Satışın ardından performans sanatçısı David Datuna muzu yemiş ve yerine hızla yenisi konulmuştu. 2023’te Güney Kore’deki Leeum Sanat Müzesi’nde bir öğrenci de aç olduğunu söyleyerek, sanat eserini yemişti.