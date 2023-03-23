Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi yeni camisinin açılışı ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirdi.

Açılış programında okunan Kuran-ı Kerim’in ardından Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can tarafında dua edildi. Kurban kesilmesinden sonra açılış kurdelesi Oltu Kaymakamı, Oltu Belediye Başkanı, İl Müftüsü, Oltu , Olur Şenkaya Müftüleri ve vatandaşlar tarafından kesildi.

Açılışın ardından camide öğle namazını eda edildi, açılışa katılan misafirlere cami bahçesinde yemek ikramında bulunuldu.

Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can, ‘’Bu güzel camiyi yapanlardan vesile olanlardan Allah razı olsun. Çok güzel bir ortam olmuş ben çok teşekkür ediyorum. Başta Oltu kaymakamımıza Oltu Belediye Başkanımıza Oltu ilçe müftümüze cami dernek başkanımıza rabbim bu güzel camiyi bir ilim yuvası halinde kuran öğretimiyle kuranın anlaşılması noktasın da efendimizin anlaşılması noktasında bir ilim yuvasın dönüşmesine yüce mevlamdan niyaz ediyorum’’ dedi.

Dutlu Mahallesi Muhtarı Cavit Esen ise ‘’Köyümüz yukarıdaydı aşağıya taşındık konutlarımızı Devletimiz yaptı bizlerde camimizi yaptık bugünde açılışını yapıyoruz emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.

5543 sayılı kanun gereği göçmenlerin, göçebelerin, yerleri kamulaştırılanlar ile millî güvenlik nedeniyle yapılacak iskân çalışmalarını, köylerde fiziksel yerleşimin düzenlenmesine ilişkin uygulamaya esas şartları ve alınacak tedbirleri, iskân edilenlerin hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesi hakkındaki kanun gereği Oltu’ya bağlı Dutlu Köyü eski yerinden 5 kilometre aşağıya taşınmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15 yıl banka üzerinden borçlanma usulü ile 150 konut yapıldı. Köy halkı kendi imkanları ile ve hayır sever vatandaşların desteği ile yaptırdıkları camilerinin açılışını Ramazan ayı öncesi ibadete açmanın mutluluğunu yaşadılar.