Elazığ’da dut silkelerken ağaç dalının kırılması sonucu aşağı düşen ve ağır yaralanan adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, bugün merkez Hicret Mahallesi Ali Hazar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dut silkelemek için ağaca çıkan Yunus Ersöz, dalın kırılması sonucu yere düştü. Düşmenin etkisi ile şahıs, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ersöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.