Bartın Ulus ilçesi Kasımlar Mahallesi’nde evinin önündeki dut ağacını budamak isterken merdivene çıkan yaşlı adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bartın Ulus ilçesi Kasımlar Mahallesi’nde evinin önündeki dut ağacını budamak isterken merdivene çıkan yaşlı adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ulus ilçesi Kasımlar Mahallesi’nde yaşandı. Aynı zamanda Bartın Dernekler Federasyonu yönetim kurulu üyesi olan 76 yaşındaki Faik Yılmaz, evinin önündeki dut ağacını budamak istedi. Üç basamaklı merdivenle ağacın dallarına uluşmak isteyen Faik Yılmaz bir anda kendini yerde buldu. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yaşlı adamın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı uzaktan komşusu Aydın Koşar "Saat 14.00’te 9 yaşındaki kızım beni aradı. Acil 112’yi aramamı söyledi. Ben koştum geldim, maalesef Faik amcamız yerde yatıyordu. Gördüğünüz dut ağacını budama yaparken 1 metre veya 1,5 metre yükseklikten düştüğünü zannediyoruz. Olayı gören olmamış" dedi.

Yaşlı adamın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.