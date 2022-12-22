Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesinde bulunan Osmanoğlu Kebap Baklava Salonunda işletme çalışanları alyans buldu. Bir müşteri tarafından düşürüldüğü tahmin edilen ve üzerinde isim yazan alyansın sahibi aranıyor.

Adıyaman’da bir işletmede düşürülen ve içerisinde isim yazan alyans yüzüğün sahibi aranıyor.

Adıyaman’da kaçak avcılar dron ile kovalandı

Adıyaman’da kaçak avcılar dron ile kovalandı

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