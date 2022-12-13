Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Topu almak için çıktığı ağaçtan düşen öğrenci yaralandı

Topu almak için çıktığı ağaçtan düşen öğrenci yaralandı

Olay, saat 13.00’te TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ortaokul öğrencisi, parasını su mazgalına düşürdü. Düşürdüğü parasını mazgaldan almak isteyen ortaokul öğrencisi düşerek yaralandı. Yaralanan öğrenci ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Sinop’ta bir ortaokul öğrencisi, düşürdüğü parasını su mazgalından almak isterken düşerek yaralandı.

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