Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen ‘Uluslararası Tarsus Festivali’ bünyesinde, Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu’nun desteğiyle Plastik Sanatlar Kurulu üyesi Lütfi Hasoğlu’nun, ‘Düşünce ve Kavram’ isimli resim sergisi açıldı.

‘Şahmeran Yılı'nda Buluşalım’ sloganıyla 17-18-19 Kasım’da gerçekleşecek festival çerçevesinde çeşitli sanatsal etkinlikler düzenlenirken, Tarsus Belediyesi Mehmet Bal Sanat Galerisi’nde açılan sergide, soyut kavramların işlendiği 60 eser bulunuyor. 1 Kasım’a kadar açık kalacak olan serginin açılış törenine, TADEKA üyeleri ve sanatseverler katıldı.

“Toplumun iyiliği, bireylerin iyiliğinden geçer”

Serginin açılışında Tarsus’un, dünyanın en eski ve insanlığın vazgeçemediği kadim kentlerinden biri olduğunu söyleyen Ressam Lütfi Hasoğlu, “Sanat, toplumun birleştirici gücüdür. Biz Tarsuslu sanatçılara bu imkanı sağlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve ekibi ile TADEKA’ya teşekkür ederim. Buraya gelerek beni onurlandıran değerli misafirlere, Ahmet Bağ, Cumali Balcı hocalarıma, atölye arkadaşlarıma ve sanatsever dostlarıma da ayrıca teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Toplumun iyiliği bireylerin iyiliğinden geçer” dedi.