Tarım ve Gıda Düşünce Atölye çalışmalarının ilki "Düşünce Hasadı" programıyla Adana’da gerçekleştirildi.

Düşünce Hasadı programı Nişasta Sanayicileri Derneği’nin ev sahipliğinde Seyhan Çırçır Sanat Merkezi’nde geniş katılımla gerçekleşti. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bir organizasyonla alanında yetkin çok sayıda profesyonelin katılım ve katkılarıyla tarım ve gıda sektöründeki bilgilendirme kirliliği multidisipliner bir bakışla konuşuldu. Alanlarında uzman birbirinden farklı disiplinden bilim insanı ve sektör temsilcisi katılım sağladı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2025 Yılı Küresel Riskler Raporunda da "2025 Yılı İçin En Büyük Risklerden Biri" olarak yer alan dezenformasyonun tarım ticaretine, ihracata, AR-GE çalışmalarına etkisi ortaya konuldu. Tarım ve Gıda Düşünce Atölyesi Sözcüsü İsmail Kemaloğlu, "Dünyada en çok yalan habere maruz kalan ülkeyiz. Dezenformasyon tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını değiştirirken, haksız rekabete de yol açabiliyor" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Bayram, Türkiye’nin tarım ve gıdadaki en büyük çıkmazlardan birinin "gıdada bilgi kirliliği/şehir efsaneleri, gıda genetik etik konusunda yanlış bilgiler" olarak ifade ederken, Türkiye’nin biyoteknolojiye yatırım yapması gerektiğinin altını çizdi.

Psikolog Hilal Bebek ise, "Bilimsel bilgiyi algılamak psikolojik olarak insanlara zor ve külfetli gelebiliyor, bu nedenle bireyler, üzerine kafa yorulma zorunluluğu olmayan basit bilgileri kabul ediyor. Günümüzde insanların hangi bilginin doğru ya da yanlış olduğu konusunda karar vermesi giderek zorlaşıyor" diyerek kamunun rolüne dikkat çekti.

Türkiye ürettiği bilimsel bilgiyi halkıyla paylaşmalı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber de yaptığı konuşmada, vatandaşların sağlığını korumak için en katı gıda mevzuatına sahip bir ülke olduğumuzu belirtti.

Prof. Dr. Itır Erhart, "Bilgilendirme kirliliğine karşı şüphe kaslarını geliştirmeliyiz" dedi.

Tarım ve Orman Eski Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Bilgilendirme kirliliğine karşı kol kola girerek ‘rekabetçi’ bir anlayışla pazarda rakip görünenlerin de birlikte hareket etmesi gerekiyor" diye konuştu.