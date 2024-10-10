Çorum’da toprakta oluşan yarıktan düşerek mahsur kalan iki yavru köpek, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışması ile kurtarıldı.

Yaydiğin köyü civarından gelen bir ihbarı değerlendiren Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iki yavru köpeğin toprakta oluşan yarıktan düşerek mahsur kaldığını tespit etti. Yaklaşık 2 metre derinlikte olduğu belirlenen yavru köpekleri kurtarmak için olay yerine kepçe istendi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı 3 saatlik titiz çalışmanın ardından yavru köpekler mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Ekipler kurtardıkları köpekleri Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürerek tedavilerini yaptırdı. Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bu yıl içerisinde 213 hayvan kurtarma çalışması yapıldığı belirtildi.