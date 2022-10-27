Denizli Çivril ilçesinde düştüğü su kuyusundan uzun uğraşlar sonucu kurtarılan koruma altındaki kızılgeyik telef oldu.

Denizli Çivril ilçesinde düştüğü su kuyusundan uzun uğraşlar sonucu kurtarılan koruma altındaki kızılgeyik telef oldu.

Çivril ilçesine bağlı Koçak Mahallesi’nde bulunan bir sulama kuyusunda garip seslerin geldiğini duyan çiftçiler, sesin geldiği yere doğru yöneldi. Kuyunun içerisinde bir kızılgeyiğin mahsur kaldığını görenler, kendi imkanlarıyla geyiği kurtarmaya çalıştı. Çabalarında başarılı olamayan çiftçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Milli Parklar ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, kızılgeyiği sıkıştığı yerden kurtarmak için hızlıca çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu geyik, mahsur kaldığı yerden başarılı bir şekilde çıkartılarak kurtarıldı. Kuyuya düşmesi sonucu vücudunun bir kısmında yara oluşan geyik, çok geçmeden telef oldu. Hayatta kalması için büyük çaba harcanan kızılgeyik, kepçe yardımıyla gömüldü.