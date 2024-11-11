Samsun’un ünlü tiyatro grubu Düşevi Oyuncuları, tiyatro oyunu ’Vatandaş Paşazade’ ile perdelerini yeniden açıyor.

Samsun Düşevi Oyuncuları, 2024-2025 sanat sezonunda Vatandaş Paşazade adlı komedi tek perde oyunu ile seyircisine merhaba demeye hazırlanıyor. 17-19-21 kasımda özel bir seyirci grubuna oynanacak oyunun bilet satışları 22 Kasım’da saat 20.00’de Düşevi Sahne’deki oyun ile başlayacak.

Askeri okuldan meclise

Oyun, askeri okuldan komutan kılığına girerek yaptığı bir şaka yüzünden atıldıktan sonra hayatı değişen kahramanların başına gelen komik ve trajik olayları anlatıyor. Paşazade lakaplı kahraman bir arkadaşının torpili ile iş bulur ama kader ağlarını ördüğü için oyun boyunca hep farklı kılık ve mesleklerde insanların karşısına çıkar sonunda ise milletvekili olup meclise girer. Düşevi Oyuncuları’nın 26’ıncı yılında hazırladığı oyunu Aziz Nesin’den uyarlayan Murat Can Kibiroğlu, yönetmeni ise Cem Kaynar. Müziklerini Ahbet Sabri Karataş’ın yaptığı oyunun görsel tasarımı ise Serdar Ayyıldız’a ait.

Öte yandan oyunun sezon boyunca Düşevi Sahne’de ve turne programlarında oynanacağı da belirtildi.