Amasya’da bir açılışta yaşanan talihsiz kazada 2 metreden boşluğa düşen kadına ilk müdahaleyi doktor olan Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik yaptı.

Sofular Mahallesi’nde bir kooperatif binasının açılışına katılan Bayram Çelik, binanın gezilmesi esnasında koltukların ardındaki boşluğa geçtiği esnada düşen 76 yaşındaki Nurhan Hümeyra Kop’un yardımına koştu. Başkan Çelik, durumunu kontrol etmeye çalıştığı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının kolunda ve kaburgasında kırık olduğu belirlendi.

Açılışa katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yaşlı kadına şifalar diledi. Masatlı, “Bazen bizim öngöremediğimiz kazalar olabilir. İnşallah en kısa sürede bizim yanımıza dönecektir” diye konuştu.