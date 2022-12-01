Öte yandan güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın vefat etmeden kısa süre önce uçağın kokpitinden fotoğraf paylaşıp "Byee" diye yazdığı ortaya çıktı.

Pist başı yapan uçak Pamukova’ya gitmiş, daha sonra Hakan Köksal ve Burcu Sağlam dönüş yolunda olumsuz hava şartları sebebiyle düşen uçakta hayatını kaybetmişti.

Hava taşıtı saat 15.01 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşmüş, olayda işadamı pilot Hakan Köksal (54) ve yanındaki güzellik uzmanı yolcu Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetmişti

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