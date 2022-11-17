Küçükçekmece’de, 5 katlı binadan düşen saksı park halindeki aracın üzerine düştü. Bu sırada baba ve kızı düşen saksıdan son anda kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece’de, 5 katlı binadan düşen saksı park halindeki aracın üzerine düştü. Bu sırada baba ve kızı düşen saksıdan son anda kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın balkonunda bulunan saksı, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki aracın üstüne düştü. Bu sırada pazardan dönüp kaldırımda oturan baba ve kızı düşen saksıdan son anda kurtuldu. Panik yaşayan baba ve kızını çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

Sakinleşen baba ve kızı evine giderken araç sahibi ise karakola giderek saksının düştüğü evin sahibinden şikayetçi oldu.

Olayda kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Pazara gelmek için oraya aracı park ettiğini ve aracın yaralanmayı engellediğini belirten araç sahibi Cemal Uyanık, “Pazara gelmiştim aracı park ettim. 5’inci kattan saksı düşmüş, kız ile babası vardı son anda kurtuldular. Karakola giderek sahibinden şikayetçi olacağım” dedi.