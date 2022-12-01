Yapılan faiz indirimleriyle birlikte artacak olan gayrimenkul yatırımlarının inşaat sektörünü hareketlendireceğini belirten Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, “Özel bankalar da faiz düşürürse inşaat sektörü özlenen günlerine döner” dedi.

Yapılan faiz indirimleriyle birlikte artacak olan gayrimenkul yatırımlarının inşaat sektörünü hareketlendireceğini belirten Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, “Özel bankalar da faiz düşürürse inşaat sektörü özlenen günlerine döner” dedi.

Devlet bankalarında yapılan faiz indirimiyle birlikte uzun vadeli konut kredileri, birçok kişi için gayrimenkul sahibi olmanın kapılarını aralıyor. Pandeminin ardından hızlı yükselen maliyetlerden dolayı büyük bir darbe yiyen inşaat sektörü de düşürülen faiz oranlarıyla piyasaların hızlanmasını bekliyor. İnşaat sektörünün uzun zamandır durağan seyretmesinden dolayı çıkış yolunun faiz indirimi olduğunu belirten uzmanlar, fiyat artışı konusunda da uyarıda bulunuyor. Yeni yıla girilmesinden itibaren maliyetlerin artmasından dolayı gayrimenkul fiyatlarının yükseleceğini belirten Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, “Yılbaşından sonra ev fiyatları güncellenecek ve maliyetlerden kaynaklanan artışlar görülecek” dedi.

“Faizlerin düşmesiyle inşaat sektöründe hareketlilik bekliyoruz”

İnşaat sektörünün birçok iş kolunu doğrudan etkilediğini ve yaşanacak hareketliliğin binlerce kişiye fayda sağlayacağını söyleyen Gazi Çelik, özel bankaların da faiz indirimine gitmesi gerektiğini belirterek, “Yeni yıl yaklaştı. Gayrimenkul piyasasında da hareketlenme bekliyoruz. İnşaat sektörü yaklaşık 550-600 iş koluna hitap ediyor. İnşaat sektöründeki oluşacak hareketlilik yüzlerce sektörde işlerin hızlanmasını sağlayacak. Faiz oranlarıyla ilgili bir sıkıntı mevcuttu. Bugünlerde ise devlet bankalarında faizlerin düştüğünü görüyoruz. Özel bankalardan da beklentimiz ev kredilerinde faiz düzenlemesine gitmeleri. Eğer özel bankalar da devlet bankaları gibi faiz düşürürse, gayrimenkul piyasası özlenen günlerine döner. Şu günlerde birçok müteahhittin evinde satışa hazır ev bekliyor. Hükümetin yapacağı faiz düzenlemeleri ile birlikte hazırda bekleyen evler sayılacak ve yeni evler yapılacak. Böylelikle inşaat sektörü de canlanmış olacak” dedi.

“Şu günler için gayrimenkul yatırımının tam zamanı diyebiliriz”

Yeni yıla girdikten hemen sonra gayrimenkul fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşanacağının sinyalini veren Çelik, vatandaşları şu ifadelerle uyardı:

“Ev almak gibi niyeti bulunan vatandaşların bir an önce alışverişini yapmasını öneriyorum. Çünkü yeni yolla birlikte artan maliyetler ev fiyatlarını da etkileyecek. Yılbaşından sonra ev fiyatları güncellenecek ve maliyetlerden kaynaklanan artışlar görülecek. Bundan dolayı şu günler için gayrimenkul yatırımının tam zamanı diyebiliriz. Maddi imkanı olanlar yılbaşını beklemeden gayrimenkul yatırımını yapabilir.”