Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) DUSCART takımı, Teknofest bünyesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları çerçevesinde bu yıl ilk kez düzenlenen İvmelenme (hız) yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

DPÜ’nün Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan DUSCART takımı, Teknofest çerçevesinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları’nda bu yıl ilk kez düzenlenen İvmelenme Yarışmasını Türkiye birincisi olarak tamamladı.

Öğenciler Melike İnci Şahin, Halime Feyza Tekin, Bahadır Burak Kahveci, Yusuf Çılgın, Ömer Furkan Yanık, Mehmet Akif Sargın, Haşim Kerim Arslan, Ali Pulat, Eda Nur Tekeli, Mehmet Ali Horuz, Bedirhan Uygun, Süleyman Sefa Gürer, Ömer Faruk Kolu, Dilara Benli, Şükran Akşımşek, Tuğba Nur Başkaya ve İlknur Gençoğlu’ndan oluşan DUSCART takımı yarışmadan elde ettikleri başarıyla takım olarak 50 bin TL’lik ödülünün de sahibi oldular.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, DUSCART’ın başarısını, "Üniversitemizi gururlandıran başarıda, özveriyle emek verenleri tebrik ediyorum" ifadeleriyle kutladı.

DUSCART’ın başarısı hakkında bir mesaj yayımlayan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, KARANDA İHA’nın aynı gün elde ettiği Teknofest birinciliğine de atıfta bulunarak "Çifte bayram. Teknofest’te DPÜ rüzgarı esmeye devam ediyor. DPÜ DUSCART Elektromobil Takımı 18.’si gerçekleştirilen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları çerçevesinde bu yıl ilk kez düzenlenen ivmelenme (hız) yarışmasında Türkiye 1.’si olmuştur" diyerek şampiyon öğrencileri tebrik etti.