Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen şahıstan çok sayıda cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen şahıstan çok sayıda cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Gevher Nesibe Mahallesi Mimar Sinan parkı içerisinde durumundan şüphelenilen Y.T.’yi kontrol etti. Sorgusunda herhangi suç kaydı olmayan Y.T.’nin elindeki poşeti inceleyen polis, 61 adet Vega 100 ibareli hap, 4 adet degra 100 miligramlık hap ve 102 adet Vega ekstra hap ele geçirdi. Ele geçirilen hap ve 10 bin TL’ ye el konulurken, Y.T. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.