Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Talas İlçesine bağlı Mevlana Mahallesi Cemilbaba Caddesi üzerinde Güven Timleri ekipleri; durumundan şüphelendikleri otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda 3,07 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobil sürücüsü E.D. ile otomobilde bulunan M.G. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir otomobilden 3,07 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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