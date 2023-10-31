Şırnak’ın Cizre ilçesinde sağlık durumu ciddileşen yaşlı kadın, ambulans helikopter ile Diyarbakır’a sevk edildi.

Cizre’de rahatsızlanarak yakınları tarafından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine götürülen F. U., sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak yapılarak tedaviye alındı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda kalp yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliği hastası olan 71 yaşındaki hasta, ileri tetkik ve tedavi görmesi gerektiği belirlenerek daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Doktorlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden ambulans helikopter talebinde bulundu. Gelen talep üzerine Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına inen helikopter, ambulansla getirilen hastayı alarak Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.