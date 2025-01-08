Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde durumu ağırlaşan kanser hastası, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Kulp ilçesinde yaşayan kanser hastası A.F. (64), durumu ağırlaşınca Kulp Dr. Abdullah Biroğlu Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan hastanın Diyarbakır’a sevk edilmesine karar verildi. İlçeden ambulans helikopterle alınan hasta, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirildi. Hasta, burada hazır bekletilen ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.