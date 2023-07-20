Eskişehir’de müşterilere dürüm hazırlarken kullandığı tabaklarla ritim tutturan döner ustası Kadir Deniz, vatandaşların ve çevre esnafının ilgisini topluyor.

Yaklaşık 26 yıldır Donas’ta çalışan Hataylı Kadir Deniz, dürüm hazırlarken tabaklarla birlikte ritim tutturarak adeta şov yapıyor. Müşteriler dışında hem çevre esnafının hem de yoldan geçen vatandaşların ilgisini toplamayı başaran Deniz, bir işi severek yapmanın önemli olduğuna dikkat çekiyor. İnsanların gösterdiği ilgi sayesinde mutlu olduğunu aktaran usta dönerci, bazı vatandaşların sadece kendilerini izlemeye geldiğini, bazılarının ise telefonuyla video çekerek sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptığını dile getirdi.

“Bir işi aşkla ve sevgiyle yaparsanız bu tür şeyler kendiliğinden geliyor”

Donas’ın Eskişehir şubesinde çalışan döner ustası Kadir Deniz, işine duyduğu saygı karşılığında vatandaşlardan sevgi gördüğünü söyledi. İnsanların gösterdiği ilgi sayesinde daha rahat çalıştığını ve böyle alışkanlıkların zaman içerisinde kendiliğinden oluştuğunu ifade eden Deniz, “Mümkün olduğu kadarıyla işimizin hakkını vermeye çalışıyoruz. Dürüm hazırlarken tabaklarla ritim tutturuyorum. Bir işi aşkla ve sevgiyle yaparsanız böyle alışkanlıklar devamlı kendiliğinden geliyor. İşinize saygı duyduğunuzda ve karşı taraftan da aynı şekilde saygı-sevgi gördüğünüz zaman daha rahat çalışıyorsunuz. Rahat çalıştığınızda da böyle şeylerin devamı geliyor. Hem kendimizi geliştirmeye çalıştık hem de severek yaptığımız bir iş olduğundan arttırmaya uğraşıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza da aynı şekilde bunu aşılamaya çabalıyoruz. Yıllardır tabaklarla bu şekilde ritim tutturuyorum. Dükkanın önünden geçen vatandaşlar ve esnaflarımız bizi görüyorlar, tabakların sesini duyuyorlar. Bazıları sadece bizi seyretmek için geliyor. Kimisi telefonuyla videoya çekiyor, kimisi de sosyal medya hesabından paylaşıyor” dedi.