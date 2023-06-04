Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde yapımı tamamlanan Merkez Camii düzenlenen açılış töreni ile ibadete açıldı.

Dursunlar köyünde yapılan Merkez Camii açılışına; İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Karakol Komutanı Üsteğmen Fatih Çalıbaşı, Ak Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin, Çaycuma İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin’in açılış konuşmalarının ardından caminin bu zamana kadar yapımında emeği ve katkısı bulunanlara teşekkür ettiler.

22 Şubat 2020 tarihinde inşaatı başlanan ve yapımı tamamlanan caminin açılış kurdelesi, protokolün ve davetlilerin katılımıyla kesilerek ibadete açıldı. Program sonunda caminin yapımında emeği geçenlere plaket takdim edildi.