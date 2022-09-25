Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde Sercan Tabak idaresindeki 10 DAN 66 plakalı otomobil ile eşi Büşra Tabak (32) ve 4 yaşındaki çocukları Fatih Aybars Tabak, pazar tatili için yola çıktı. Tabak sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol dışına çıkarak takla attı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Sercan Tabak, Büşra Tabak ve çocukları Aybars ambulansla Dursunbey Devlet Hastanesine götürüldü. Hemşire olduğu öğrenilen Büşra Tabak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar Sercan ve Aybars Tabak’ın hastanedeki tedavisi devam ederken, Büşra Tabak’ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.