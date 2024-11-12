Bu sabah saat 05.10 civarında Dursunbey-Kütahya yolu üzerinde Balat Viyadüğü’nde feci bir kaza meydana geldi. Asit yüklü bir tır, henüz belirlenemeyen nedele virajı alamayarak, yol boyunda bulunan şantiyeye çarptı.

Kazada, tır sürücüsü OV (33) ağır yaralandı. Olay, hızla intikal eden sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınarak kazayla ilgili inceleme başlatıldı.