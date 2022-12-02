Balıkesir’de Ülke ve ekonomisine katkı sağlayacak olan Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan fabrikalardan ilki üretim için ruhsatını aldı. Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, sosyal medya hesabından mutluluğunu paylaştı.

Balıkesir’de Ülke ve ekonomisine katkı sağlayacak olan Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan fabrikalardan ilki üretim için ruhsatını aldı. Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, sosyal medya hesabından mutluluğunu paylaştı.

Dursunbey’de yaşanan işsizlik ve göç sorununu engellemek amacı ile Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan tarafından projelendirilen Organize Sanayi Bölgesinde fabrikalar üretim için gün saymaya başladı.

İlk etapta toplam 1020 dönüm üzerine kurulan Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi, 4. derece teşviklerle yatırımcılara cazip fırsatlar sunarken, 1. Etapta yer alan 35 parselin tamamı yatırımcılara tahsis edildi. Bu fabrikalardan birisi olan ve süt sektöründe faaliyet gösteren firma aynı zamanda ilk fabrika oldu. Konu hakkında sosyal medya hesabından ‘Hayaller ve Gerçekler’ başlığı ile paylaşım yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; “Yıllardır hayalini kurduğumuz, hayalimizin peşinden giderek, güzeller güzeli İlçemize kazandırdığımız Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde ilk çalışma ruhsatını kestik. Süt ve Süt ürünlerini işleyerek iç pazar ve Dünya’ya ihracat yapacak olan firma, bölgemizdeki süt üreticilerine de gelir kapısı olacak. Önümüzdeki günlerde üretime başlayacak olan firmanın sahibi Ali Ceylan’a ruhsatını teslim ettik. Rabbim bereketli kazançlar versin. Ülke ekonomimize ve İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Yılbaşı itibari ile üretime başlayacak olan fabrika, bölgede bulunan süt üreticilerinden yüklü miktarda süt toplayacak.