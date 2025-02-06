Balıkesir’in Dursunbey ilçesi akşam ve gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçeyi adeta beyaza bürüdü.

Dursunbey ilçesinde yüksek kesimlerde önceki günlerde etkili olan kar yağışı bu kez ilçe merkezinde etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde işlerine giden vatandaşlar zorlu anlar yaşadı. Dursunbey Belediyesi ise gece saatlerinde saatlerinde ’Okullar Tatil’ mesajı paylaştı.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde etkisini arttırdı. Dursunbeyliler güne beyaz örtüyle uyandı. Hava sıcaklığının -6 derecede olduğu Dursunbey’de kar yağışı zaman zaman sürücülere zorlu anlar yaşatırken, belediye ekipleri de gece boyunca karla mücadele çalışması yürüttü.

İlçe genelinde kapalı yolun bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, Balıkesir-Dursunbey yolunun bazı kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu öğrenildi. Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 06/02/2025 Perşembe günü tüm okullarımız için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir.

Ayrıca Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz 06/02/2025 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır" duyurusu yapıldı. Karın tadını ise gün boyu okulları tatil olan çocuklar çıkardı.