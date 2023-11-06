Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, camiasının her zaman Türkiye’nin ihtiyacı olan huzurdan yana olduğunu söyleyerek, “Türkiye’nin böyle bir gerilime ihtiyacı yok” dedi. Başkan Özbek, Süper Kupa müsabakasını da Türkiye’de oynamak istediklerini söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen Kasım ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Divan Kurulu’nda alınan ortak kararda Süper Kupa maçının Türkiye’de oynanmasını istediklerini dile getiren Başkan Dursun Özbek, “Bugün Kasım ayı Olağan Divan Kurulu toplantımızı yaptık. Toplantımızda masaya yatırdığımız birçok konu vardı. Bunlardan bir tanesi de Süper Kupa müsabakasının Türkiye’de oynanıp oynanmaması hakkındaydı. Galatasaray Divan Kurulu’nda Süper Kupa’nın Türkiye sınırları içerisinde oynanması gerektiği görüşü ortak karar olarak alındı. Biz kulüp olarak bu kupa maçının ülkemizde oynanmasını istiyoruz. Biliyorsunuz kupanın eski adı Cumhurbaşkanlığı kupasıydı. Biz, bu sene kupayı kazanan takımın Cumhurbaşkanının elinden alması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

"Hiç kimse Türkiye’yi kutuplaştıramaz ve bölemez"

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda gündeme dair açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarına da cevap veren Dursun Özbek, “Fenerbahçe Divan Toplantısı’nda konuşulan ve gündem olan konuları sonradan dinledim. Açıkçası hayretler içerisindeyim. Böylesine büyük kulüp yöneticileri olarak bizler büyük mesuliyet taşıyoruz. 25-30 milyon taraftar, bizim ağzımızdan çıkacak sözlere bakıyor. Ne gerek var böyle provokatif sözlere? Gitmek ve federasyonda adam toplamak, peşine adam takıp AVM’lerde fotoğrafını çektirmek. Türkiye’nin böyle bir gerilime ihtiyacının olmadığını düşünüyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe, Türkiye’nin yüzde 70-80’ini kapsayan bir taraftar topluluğuna sahip kulüpler. Genç insanlar, taraftarlar var. Bu insanlar provoke olabilir. Birbirlerini öldürebilir. Bunun mesuliyeti kimde olacak. Böyle açıklamalara ne gerek var? Gündemlerinin birinci maddesi her zaman Galatasaray. Biz güzel ve adaletli bir futbol iklimi oluşturmak için çabalıyoruz. Fenerbahçe Başkanına tavsiyem bunları yapmamalarıdır. Zaten Türkiye hep provoke edilmeye, bölünmeye çalışılmış bir ülkedir. Selim Soydan, Fenerbahçe Başkanı için bir projedir dedi. Bu sefer bu algıya geliyorum ben. O düşman bu düşman diye neden ayrım yapıyorsun sen? Hiç boşuna uğraşmasınlar. Biz her zaman Türkiye’nin ihtiyacı olan huzurdan yanayız. Benim bir abisi olarak kendisine tavsiyem; bizim gerilmeye ihtiyacımız yok. Bu ülkeyi ne PKK, ne de FETÖ bölemedi. Başka hiç kimse de kutuplaştıramaz ve bölemez” ifadelerini kullandı.