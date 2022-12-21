Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beykoz Üniversitesinde düzenlenen ‘Türk Sporunda Galatasaray’ söyleşisinde öğrencilerin sorularını yanıtladı. Özbek, “Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye’ye gelecekse bunun tek bir adresi var. Galatasaray, hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur” dedi. Icardi’nin bonservisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, “Galatasaray’ın Icardi’nin bonservisi ile ilgili çalışmaları var ama aynı zamanda bütçeyi de düşünmek zorundayız” dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beykoz Üniversitesinde düzenlenen ‘Türk Sporunda Galatasaray’ söyleşisinde öğrencilerin sorularını yanıtladı. Özbek, “Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye’ye gelecekse bunun tek bir adresi var. Galatasaray, hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur” dedi. Icardi’nin bonservisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, “Galatasaray’ın Icardi’nin bonservisi ile ilgili çalışmaları var ama aynı zamanda bütçeyi de düşünmek zorundayız” dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Beykoz Üniversitesinde düzenlenen ‘Türk Sporunda Galatasaray’ söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi. Üniversitenin Kavacık yerleşkesinde gerçekleşen söyleşiye Başkan Özbek’in yanı sıra Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Engin Ruhi Özmen, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baki Aksu da katıldı. Söyleşi başlamadan önce Başkan Özbek salona girerken öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı.

“Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye’ye gelecekse bunun tek adresi var, Galatasaray”

Özbek, söyleşide bir öğrencinin "Borçsuz bir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kupasını getirebilir mi?" sorusuna "Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye’ye gelecekse bunun tek bir adresi var. Galatasaray, hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur. Hedefimiz bu kupayı getirmek. Bütün projelerin hedefinde o büyük kupaları buraya getirmek var" dedi.

“Galatasaray’ın Icardi’nin bonservisi ile ilgili çalışmaları var”

Galatasaray Kulübü başkanı, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin bonservisi ile ilgili çalışmalarının olduğunu fakat finansal durumun da önemli olduğunu belirtti. Özbek, "Icardi dünya yıldızı, çok önemli, çok değerli bir futbolcu. Ligin bundan sonraki bölümüne de damga vuracak. Galatasaray’ın Icardi’nin bonservisi ile ilgili çalışmaları var ama aynı zamanda bütçeyi de düşünmek zorundayız. Sezon sonuna daha çok var, bugünden bir şey ifade etmek yanlış olur. Sezon sonu bunlar gündeme gelir, teknik ekibin vereceği raporlar ve o günkü finansal yapı da önemli" diye konuştu.

“Ronaldo’yu istemiyorum demek de son derece yanlış”

Dursun Özbek, başka bir öğrencinin Cristiano Ronaldo’nun Galatasaray’a transferi ile ilgili sorusu üzerine, "Ronaldo bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli futbolculardan biri. Bir dünya yıldızı. Hangi kulüp başkanı böyle bir futbolcuyu kadrosunda görmek istemez? Kulüplerin finansal yapıları itibarıyla bakınca Ronaldo gibi futbolcuların maliyetlerinin öyle bir seviyesi var ki Türkiye’deki kulüplerin karşılaması mümkün değil. Ronaldo’yu istemiyorum demek de son derece yanlış. Ronaldo bir dünya yıldızı, istemiyorum gibi net bir cevap vermek de Ronaldo’yu yaralar. Ronaldo’yu basın ve spor alemi Galatasaray’la eşleştirdi. Demek ki böyle bir yıldızın Türkiye’de gideceği tek kulüp Galatasaray” şeklinde konuştu.

“Galatasaray bir dönüşüm içinde"

Sarı-kırmızılı kulübün finansal durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, geliştirdikleri projelerden oluşturulacak fonlarla rahat nefes almayı planladıklarını belirtti. İlk görevlerinin finansal yapıyı düzeltmek olduğunu vurgulayan Özbek, "Kulüpler zor günler geçiriyor. Sadece finansal olarak değil. Finansal yapıyı düzeltmeden sürdürülebilir bir sportif başarı mümkün değil. Torunlarımıza, çocuklarımıza başarıya endeksli bir Galatasaray bırakmak istiyorsak ilk görevimiz finansal yapıyı düzeltmek. Galatasaray, Türkiye’nin en önemli spor kulübü. 500 yılı aşkın bir eğitim kurumundan neşet etmiş, gelenekleri olan, yazılı olmayan kaideleri bulunan bir kulüp. Bu şekilde bir spor kulübü olarak Türkiye’ye olimpik sporları getiren bir kulüp Galatasaray. Galatasaray hiçbir zaman sportif faaliyetleri ikinci plana alamaz. Bunun için önce finansal yapıyı düzeltmek gerekiyor. Bunun için büyük çaba sarf ediyoruz. Galatasaray olarak esas faaliyetimiz olan spordan fon üretmek, yeteri derecede bütçeye sahip olmak mümkün değil. Altyapıdan sporcu üretelim, bunu satalım, buradan gelen parayla tesislerimizi yenileyelim, bunlar mümkün değil. Galatasaray ve diğer kulüpleri yönetenler faaliyet dışı yatırımlarla, organizasyonlarla gerekli bütçeyi oluşturmak zorundalar. Daha önceki başkanlığımda Riva projesini başlattık ve kulübe yaklaşık 170 milyon dolar para girdi. Galatasaray finansalları itibarıyla en iyi durumdaki spor kulübü. Mecidiyeköy’deki binamızı rezidans şekline dönüştürdük. Ön talep toplamaya başladık. Muazzam bir talep var. Bunun tek sebebi binanın lokasyonu değil Galatasaray markasının büyüklüğü. Galatasaray bir dönüşüm içinde” dedi.

"Galatasaray’ın önümüzdeki 25 yılını planlıyoruz"

Dursun Özbek konuşmasının devamında, “Galatasaray Adası’nı hizmete açtık. Bunlar bizim seçim öncesi taahhütlerimizdi. Futbol takımı Florya’da antrenman ve kamp yapıyor. Florya Tesisleri 45 sene önce yapılmış. 45 seneden beri sadece bir konaklama tesisi kurulmuş. İki normal sahamız var, birinde altyapı grupları, diğerinde A takım antrenman yapıyor. Galatasaray’ın yarıştığı kulüplere baktığınızda tesis açısından bu seviyede olan bir takım yok. Eğer altyapıya yatırım yapacaksak bizim mücadele ettiğimiz takımların seviyesine getirmemiz lazım. O zaman niye altyapıdan oyuncu çıkmıyor diye tenkit edelim. Bu yüzden Kemerburgaz arazisinde inşaata başladık. Yeni binalar, sahalar yapıyoruz. Dünya yıldızı futbolcular getiriyorsunuz, bu insanları alıştıkları tesislerin daha alt seviyesine getirmemeniz lazım. Kemerburgaz’da yakın sürede temel atma töreni yapacağız. Florya’daki gayrimenkulün değerlendirilmesi söz konusu. Orada da Mecidiyeköy’deki gibi bir fon üretilecek. Bu gayrimenkulleri geliştirdiğinizde borcun daha fazlası olacak şekilde fon elde edebiliyorsun. Bunların sonunda Galatasaray’a bir fon oluşturacağız. Sürdürülebilir başarıyı bu şekilde oluşturacağız. Bankalar birliği konsorsiyumundan da bu fonlar sayesinde çıkacağız. Çünkü her gün 1 milyon lira faiz ödeniyor. Buradan çıkmanın yollarına bakmak lazım. Projelerden üreteceğimiz parayı bir fonda toplayacağız. Bu herkesin elini uzatabileceği bir fon değil. Galatasaray’ın önümüzdeki 25 yılını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yabancı sınırlamasına karşıyım”

Yabancı sınırı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özbek, "Futbol global bir endüstri ve belli kısıtlamaların içine sığmıyor. İngiltere gibi yabancı transferinde belirli kıstaslar koyabilirsiniz ama sınır getirmeyin. Biz Avrupa’da mücadele ediyoruz. Avrupa’da mücadele ederken benim şartlarımı rakiplerimin altına getirmeyin. Süper Lig’deki takımların bütçeleri aynı değil. Türk futbolcuların fiyatları da büyük takımlar devreye girince en tepe noktaya çıkıyor. Global futboldan oyuncu transfer etmeye kalksak çok cüzi futbolcuları ithal edip takımınızı yarıştırmanız mümkün. Yabancı sınırlamasına karşıyım. Kulüpler Birliği’ndekilerin de yüzde 80’ninin karşı olduğunu görüyorum" şeklinde konuştu.