Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili talebi üzerine komisyon kurmasını Tahkim Kurulu’na taşıyacaklarını söyleyerek, “İflas etmiş tüccar, ’Acaba bir alacağı var mı?’ diye eski defterleri karıştırırmış. Bugünkü olaylar ve tavırlar son derece benzeşiyor” dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Medicana ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme dair açıklamalar yaptı. Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklar talebi ve TFF’nin kurduğu komisyonun sorulması üzerine Özbek, “Bu konuda söyleyecek hiçbir şey yok. İflas etmiş tüccar, ’Acaba bir alacağı var mı?’ diye eski defterleri karıştırırmış. Bugünkü olaylar ve tavırlar son derece benzeşiyor. Olay o kadar net ve tartışmaya kapalı. 1950 yılında profesyonel lig gündeme gelmiş, 1952’de profesyonel futbol yaşamı 1959’dan itibaren de deplasmanlı Türkiye Ligi başlamış. 2001-2002 yılında 5 şampiyonluk alanın göğsüne 1 yıldız takma kararı alınmış. Bu kararı alan TFF. 2001-2002’de bu kararı Galatasaray Kulübü değil TFF aldı ve ’Türkiye’de deplasmanlı futbol ligi 1959 yılı itibarıyla başlamıştır. Bu tarihten sonra alınan şampiyonluklar üzerine değerlendirme yapılacaktır.’ dedi. Bunun üzerine Beşiktaş’ın 1956-57 ve 1957-58 sezonları incelenmesi için bir müracaatı var. Bu incelenmiş ve Beşiktaş’a 2 şampiyonluk verilmiş” açıklamasını yaptı.

“TFF’nin aldığı karar son derece yanlış”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararı ile ilgili Tahkim Kurulu’na başvuru yapacaklarını ifade eden Başkan Özbek, “Yıldız uygulaması 20 senedir var. Bu konular o tarihlerde gündeme gelmiş, incelenmiş ve kararlar verilmiş. Şimdi 20 sene sonra bazı arkadaşların aklına bu geliyor. 20 seneden beri neredeydiniz? 20 senedir olmayan, gündeme gelmeyen şeyi gündeme getirip bir şey istiyorlar. 2001-2002’de yapılan tespitlerle bu işe nokta konmuş. Kimse varılan kararın değiştirilmesiyle ilgili düşünceye girmesin. TFF’nin aldığı karar son derece yanlış, geçmişini inkar eden ve hukuksuz. Bununla ilgili Tahkim Kuruluna gideceğiz" ifadelerini kullandı.

“Türk futboluna 5 kuruşluk fayda getirmeyecek bir konuyu ülke gündemine koyduk”

Türk futbolunda güncel sorunlardan çok geçmişteki konuların konuşulduğunun altını çizen Dursun Özbek, “Bugün Türkiye futbolunun nerede olduğu veya marka değerinin nasıl yükseltileceği konuşulmuyor. Milattan önce kaç şampiyonluk olduğu konuşuluyor. Türk futboluna 5 kuruşluk fayda getirmeyecek bir konuyu ülke gündemine koyduk. Şimdi de 3-5 sene bunu tartışırız. Hepimiz finansal kriz yaşıyoruz. Bunu konuşan yok. Başarısızlıklarımız diz boyu, UEFA sıralamasında düştüğümüz sıralamayı, milli takımları veya altyapıyı konuşan yok. Bazen gündemi değiştirmeye ihtiyaç duyduklarını düşünüyorum. Bugün yıldız tanımlaması hareketinin buna yönelik olduğunu düşünüyorum. Zorda olan kişiler bunu deneyebilir ama TFF’nin buna alet olmasını kınıyorum. Daha önce alınmış kararlar ve yapılan tespitler varken Türk futbolunu kaosa sokmanın, suni tartışma ortamlarının oluşturulmasının 5 kuruşluk fayda getirmeyeceği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

Başkan Özbek, Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda son iç saha maçını Fenerbahçe ile yapacakları ile ilgili ise, “Çok enteresan. Tarih tekerrürden ibarettir. Bunu bir tarafa yazın. Aynı şey bu sezon da tekerrür edecektir” yorumunda bulundu.