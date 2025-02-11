Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Adana Demirspor maçından sonra Galatasaray’ın rakibi olan herkes televizyon televizyon gezip, olayları futbolun dışına taşırarak bambaşka yorumlar ve suçlamalarla Galatasaray’ı provoke etmek amacıyla söylemler içine girdiler. Geçmişte de görüldü ki bu tip hareketlerin toplumu germekten, kutuplaştırmaktan başka hiçbir faydası olmadığını düşünüyorum" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spoint İnşaat ile düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in 23. haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta rakip takımın sahadan çekilmesi ile ilgili konuşan Özbek, "Pazar günü Adana Demirspor ile bir maç yaptık. Maçı tamamlamak nasip olmadı. Futbol manasında değerlendirilecek fazla bir şey yok. Olayın perde arkasını, ne şekilde vuku bulduğunu değerlendirmek gerekir. Biraz futbol dışına olayı çıkarmak lazım. Ülkemizde son dönemde futbolla ilgili tartışmalar, futbolun dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Futbolun amacını saptırmak suretiyle bambaşka mecralara taşınması biz Galatasaraylıları son derece üzmektedir. Son dönemde futbolun bu şekilde anılması ülkenin futbol değerine zarar verdiği gibi futbol dünyası içinde de negatif algılara sebep olmaktadır. Bundan vazgeçmemiz lazım. Futbolun bütün paydaşlarına buradan seslenmek istiyorum. Bu tavırların Türk futboluna hizmet etmediğini, Türk futbolunun geleceğini kararttığını hep birlikte idrak etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada özellikle futbol paydaşlarının bu tip futbolu kutuplaştıran, futbol sevdalısı Türk toplumunu bambaşka mecralara itecek şekilde yapılacak yorumların futbolumuza hiçbir fayda getirmediği nettir. Yaşça futbol paydaşlarından daha büyük olduğumu düşünerek ver her şeyini bu ülkeye borçlu olan biri olarak bir mesuliyet olarak görüyorum. Toplumumuzun huzura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Onun için herkesin futbol sevdasını bambaşka mecralara taşıyacak bu tip hareketlerden sakınmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray’ın rakibi olan herkes, Galatasaray’ı provoke etmek amacıyla söylemler içine girdiler"

Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için ayrıştırıcı söylemlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizen Başkan Özbek, "Bugün artık bambaşka bir seviyeye geldik. Adana Demirspor maçından sonra Galatasaray’ın rakibi olan herkes televizyon televizyon gezip, olayları futbolun dışına taşırarak bambaşka yorumlar ve suçlamalarla Galatasaray’ı provoke etmek amacıyla söylemler içine girdiler. Geçmişte de bunlar yapıldı. Geçmişte de görüldü ki bu tip hareketlerin toplumu germekten, kutuplaştırmaktan başka hiçbir faydası olmadığını düşünüyorum. Türk futbolunu yönetenlerin şöyle bir misyonu olması lazım. Futbol Türkiye’de çok seviliyor, 85 milyon Türk vatandaşı futbolla ilgili, futbolu önemsiyorlar. Hal böyleyken demek ki bir toplumun sinir uçlarıyla oynamak istediğiniz zaman yapılacak en kolay işlerden birisi futbolun içine bu kirli söylemleri getirmek yeterlidir. Türkiye’de huzura, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğumuz dönemde bu tip söylemlerden kaçınılması şarttır. Bütün paydaşlara sesleniyorum; artık yeter! Futbolun futbol gibi olması için, futbolun futbol sevdalılarına keyif vermesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Artık bu tutumdan vazgeçelim. Bunun faydası olmadığı denendi, görüldü. Benzer mecralardan geçtik. Ne oldu? Yine sahada başarıyı yakalayan takım şampiyon oldu. Yine iyi niyetli olan takımlar başarılı oldu. Artık futbola ait değerlerin futbol içinde değerlendirilmesi gerek. Artık denenmiş şeyleri tekrar deneyerek farklı sonuçlar elde etme gibi bir düşünceye sahip olmamamız lazım" diye konuştu.

"Huzursuzluğu getirecek hiçbir olayın içinde Galatasaray olmayacak"

Adana Demirspor maçının ardından yaşanan süreçle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Dursun Özbek, "Bugün bu söylemleri devam ettirenleri, provokasyona çanak tutanları daha iyi değerlendirmek lazım. Burada yüce Türk adaletine büyük bir görev düşüyor. Bunların bir maksada yönelik olduğunu, bunların bir proje olduğunu daha önce de söylemiştim. Burada olayı aydınlatacak, söylemlerin neye hizmet ettiğini ortaya koyacak kurum Türk adaletidir. Dün itibarıyla bir suç duyurusunda bulunduk. Artık Türk futbolunun bu tip söylemlere tahammülü kalmamıştır. Olayların açıklığa kavuşması, Türk insanın önünde ne şekilde cereyan ettiğinin bilinmesi için tek bir yol var. Herkesin sadece kendi söylediğinin doğru olduğunu düşünmesi kaosu, provokasyonu tetikleyen bir olaydır. Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılan yakıştırmalara verilecek cevaplar vardır. Ama bizim seviyemiz, bizim değerlerimiz o şekilde konuşmaya bizi engelliyor. Bu projenin neye hizmet ettiği, bu projenin ne maksatla Türk kamuoyunun önüne konulduğunun araştırmasını yapacak ve gerçeği net, şeffaf bir şekilde ortaya koyacak kurum yüce Türk adaletidir. O itibarla suç durusunda bulunduk ve bunun sonucunu beklemek durumundayız. Türk insanının huzura ihtiyacı var. Huzursuzluğu getirecek hiçbir olayın içinde Galatasaray olmayacak. Galatasaray bu ülkenin bir değeridir. Provokosyona yönelik hiçbir hareketin içinde Galatasaray olmayacaktır. Bizim tek bir amacımız var o da Türk sporuna hizmet etmek" cümlelerine yer verdi.

"Yapılandırma ile ilgili borcumuzun çoğunu ödedik"

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkma sürecinde sona geldiklerini aktaran Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü olarak bir hedef koyduk. Bankalar Birliği ile yaptığımız yapılandırma anlaşmasından çıkma hedefi koyduk. Bu hedefimize yürürken A ve B planlarımız vardı. Planımızın birincisi yapmış olduğumuz emlak girişimleri ile oluşturduğumuz fonlar ile bu borcun ödenmesiydi. Diğer bir planımız da yapılan sermaye artırımıyla gelen paranın bu borcun ödenmesi için kullanılmasıydı. B planımız gerçekleşti, sermaye artışını yaptık. Buradan gelen paranın büyük bir kısmını borcu ödemek için kullandık. Neticede bugün itibarıyla yapılandırma ile ilgili borcumuzun çoğunu ödedik. En kısa sürede kapatmayı planlıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak hedefe koyduğumuz her şeyi finalize etmenin mutluluğu içindeyiz. Kemerburgaz Tesislerimiz bitti. Kısa sürede oraya taşınacağız. Altyapı tesislerimiz için de yeni bir projeyi başlattık. Emlak geliştirme projelerimiz de devam ediyor" şeklinde konuştu.

"İşin özü liyakatli, başarılı yabancı hakemleri getirip burada maç yönettirmek"

Dursun Özbek, Fenerbahçe yönetiminin derbide yabancı hakemin düdük çalması ile ilgili talebi hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı VAR hakemini ilk talep eden kulüp Galatasaray’dır. O gün itibarıyla fazla destek görmedi. Yaşanan gelişmelerden sonra yabancı VAR hakeminin maçlarda olması ihtiyacı ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemi olayını yaşadık. Ama bu planlı bir şekilde yapıldığı takdirde sonuç veren bir şey. Geçen sene yabancı VAR hakemi başarılı olmuştur. Bu işe ehil kişilerin gelmesini sağlamak lazım. Maalesef bugün geldiğimiz noktada hazırlıklı olunmadığında, bu konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapılmadığında ortaya çıkan sonuçlar belli. Yabancı hakemden ziyade futbola katkı verebilecek hakemlerin getirilmesi esas. İşin özü liyakatli, başarılı yabancı hakemleri getirip burada maç yönettirmek. Federasyonun bu konuya daha fazla önem vermesi gerektiğini düşünüyorum."

"Murat Sancak’ın açıklamasını üzüntüyle izledim"

Murat Sancak’ı Adana Demirspor’un başkanı olarak tanıdığını belirten Özbek, Sancak’ın Pazar günkü maçtan sonra yaptığı açıklamalar hakkında da, "Okan hocaya söylediği şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Okan hoca bu ülkenin bir değeri. Galatasaray’da yetişmiş çok değerli bir futbolcu ve futbol adamı. Bu kişi hakkında gerçek dışı söylemlerde bulunurken çok dikkatli olmak lazım. Adana Demirsporlu oyuncu ’Bana öyle bir şey söylemedi’ derken Murat Sancak’ın bu açıklamasını üzüntüyle izledim. Bu tip söylemlerle Galatasaray’ı yıpratmaya çalışmak beyhudedir. Okan hocaya herkesin sahip çıkması lazım. Kendisi ülkesini seven bir futbol adamı. Okan hoca hakkında söylenenleri kınıyorum ve bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Play-off’u geçip finale kadar gitmeyi amaçlıyoruz"

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak AZ Alkmaar maçlarını kazanmak istediklerini vurgulayan Özbek, "İnşallah play-off’u geçip finale kadar gitmeyi amaçlıyoruz. Bunun için eksik olan noktalarımızı tamamladık. Ben futbolcularıma, teknik ekibime ve taraftarıma güveniyorum. Bu dönemde de başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Galatasaray’da Sportif AŞ’de değişikliğe gitmeyi düşünmediklerini vurgulayan Özbek, "Galatasaray, çok büyük bir camia. Hedeflerimiz de büyük. Faaliyetlerimiz de bu yüzden yoğun. Sportif AŞ’de üç başkan vekili tespit ederken hepsinin görevini belirledik. Ortak akılın önemli olduğunu düşünüyoruz. Yönetim kurulundaki herkesin ayrı ayrı görevi var. Bu suretle de başarılı olacağız" şeklinde görüş belirtti.

"İnşallah mayısta 25. şampiyonluğumuzu yaşayacağız"

Ara transfer döneminde takıma en iyi hizmeti verecek futbolcuları kadroya dahil ettiklerini belirten Dursun Özbek, "Başarı için eksiklerimizi gidermek zorundaydık. Önümüzdeki maçlar için daha güçlü bir Galatasaray var. Önümüzdeki maçlar için oyunculara başarılar diliyoruz. Teknik ekipten gelen istekleri karşıladık. İnşallah mayısta 25. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Taraftarlarımıza büyük bir görev düşüyor. Aynı desteğin devamını istiyorum. Destekleri takım için önemli. Galatasaray’ın kenetlenmiş halinin rakiplerimizi korkuttuğunu düşünüyorum. Saha dışına çıkan konuların sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.